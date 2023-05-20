السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على أكثر من ألف طائر وحيوان في قافلة بيطرية بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تواصل مديرية الطب البيطري بالغربية، تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير المديرية.


جرى تنفيذ عدد ٢ قافلة بيطرية علاجية مجانية بقريتي دفره  - مركز طنطا، شنراق مركز السنطة، ويأتى ذلك تنسيقا لتعاون المديرية مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة طنطا، وذلك بمشاركة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات من ديوان عام المديرية (إدارات الرعاية والعلاج،  التلقيح الإصطناعي والتناسليات) وبعض أطباء إدارتي  طنطا، السنطة  البيطرية.

 

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وتحت رعاية وإشراف  الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، والدكتور  إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية.


وأكد مدير عام الطب البيطرى، أنه تم خلال القافلة الكشف بالمجان والفحص التناسلي للحيوانات الواردة من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها مع استخدام أجهزة السونار بالإضافة إلى تلقيح سلالات ذات إنتاجية عالية مع التوعية والإرشاد للمربين بأهمية التحصينات والترقيم والتسجيل والتأمين على المواشى لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.


وأضاف أنه تم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمه لمكافحة الطفيليات الداخلية وأعمال الترقيم والتسجيل لجميع الحيوانات الواردة بالقافلة وسحب عينات الدم منها وقوفا على مدى إصابة أى من الحيوانات المترددة بمرض البروسيلا من عدمه، علاوة على تبليع مغناطيس وإجراء بعض العمليات الجراحية وكذا فحص الطيور وإعطاء العلاج المناسب لها.


وأضاف أنه تم علاج بالقافلة عدد ٢١٤ حيوانا وعدد ٨٢٠ طائرا.
 

الكشف على أكثر الف طائر وحيوان قافلة بيطرية بالغربية

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