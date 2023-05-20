الصحف ووسائل الإعلام العُمانية تشيد بزيارة السلطان بن طارق إلى مصر

حظيت زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق المرتقبة إلى مصر باهتمامات الصحف ووسائل الإعلام العمانية.

وأكدت الصحف العمانية، أن الزيارة تعد تاريخية وتوطيدًا للعلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات، مشيرة إلي أن لقاء السلطان هيثم بن طارق والرئيس عبدالفتاح السيسي لقاء تاريخي سوف يخرج بنتائج وفوائد كثيرة على شعوب المنطقة.

صحيفة عمان: زيارة تاريخية تعزز التضامن العربي

وبعنوان "زيارة تاريخية تعزز التضامن العربي"، نشرت صحيفة عمان على موقعها الرسمي اليوم مقالًا مطولًا حول زيارة السلطان هيثم بن طارق لأول مرة منذ توليه المنصب إلى مصر.

وقالت الصحيفة لا يمكن حصر أهمية الزيارة التي يبدأها السلطان هيثم بن طارق، إلى مصر في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فهذه العلاقات كانت عبر التاريخ من بين أكثر العلاقات العربية العربية استقرارًا ووضوحًا، ولكن أهميتها تظهر، أيضًا في بُعدها العربي، والجهود الكبيرة التي تبذل في طريق ترميم العلاقات العربية العربية التي دشنت عهدًا جديدًا في القمة العربية أمس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة تتحول من بُعدها الثنائي إلى البُعد العربي، ومن زيارة دورية ثنائية بين القادة العرب إلى زيارة تاريخية، خاصة أنها الأولى للسلطان لمصر منذ توليه عرش عمان.

كما كشفت الصحيفة عن أبرز الملفات التي ستكون على طاولة القادة، ومنها ملفات المصالحة العربية، القضية الفلسطينية، والتحديات الكبرى التي يمر بها العالم العربي.

وأشارت إلى أن تطوير العلاقات بين البلدين بما يتواكب وكل هذه التحولات سيكون ضمن أولويات الزيارة في بُعدها الثنائي.

وأكدت الصحيفة عمق العلاقات العمانية المصرية وتشابكها عبر التاريخ في كل أبعادها الحضارية والثقافية والاقتصادية والإنسانية ولا يخدشها شيء ذو بال عبر السنوات الطويلة.

واختتمت قائلة: "لذلك ليكن النداء الذي يعلو مع هذه الزيارة التاريخية هو نداء التسامح ونداء التفاهم العربي العربي، والعربي العالمي، والإنساني الإنساني، وكذلك الإصرار على الالتفاف العربي حول القيم المشتركة التي توحدنا في العالم العربي وتشكل تاريخنا وتشكل مستقبلنا، فالأمة العربية تستحق أن يكون مستقبلها واضح المعالم وثابت الأركان".

صحيفة الوطن العُمانية: زيارة سامية تعبر عن عمق العلاقات العمانية المصرية

كما علقت صحيفة الوطن العمانية، على زيارة السلطان بن طارق إلى القاهرة ولقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونشرت الصحيفة تقريرًا بعنوان "زيارة سامية تعبر عن عمق العلاقات العمانية المصرية"، مع بداية تشمل تاريخ وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار الصحيفة إلى أن القمة العمانية المصرية التي ستجمع السلطان بن طارق والرئيس السيسي تشهد متابعة إقليمية وعالمية واسعة، للاستماع للرؤى العمانية المصرية، وانتظارًا لما ستسفر عنه المباحثات بين القيادتين، حيث يأتي التشاور والتنسيق بينهما بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، في صلب المباحثات التي تجمع القادة.

وأضافت الصحيفة العمانية أن القمة ستبحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات وصولًا لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتعبر عن طموحات وتطلعات الشعبين، وترفع حجم التبادل التجاري والاقتصادي بشكل يعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية، وما يملكه البلدان من إمكانات ومقومات واعدة، ستسعى القمة بين القيادتين إلى تعظيمها.

موقع الرؤية: عُمان ومصر وحدة الهدف

كما علق موقع الرؤية العماني على زيارة السلطان بن طارق إلى القاهرة واصفًا الزيارة التاريخية.

وأكد رئيس تحرير الموقع فى مقال بعنوان "عُمان ومصر.. وحدة الهدف"، عمق العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين.

وقال حاتم الطائي رئيس التحرير إن زيارة السلطان إلي مصر ولقاء الرئيس السيسي، تمثل دفعة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بين عُمان ومصر، وتنطوي على أهمية كبرى سياسيًا واقتصاديًا، وستعود فوائدها بالخير العميم على شعوب المنطقة، فالحكمة العمانية بحنكتها وحصافتها، عندما تتلاقى مع الاتزان المصري بعقلانيته ورشاده، فهي بلا شك تفضي إلى نتائج إيجابية، ومواقف وسياسات نافعة يجني ثمارها شعبا البلدين، وشعوب المنطقة أجمعون.