"عزالعرب": الرئيس السيسى منذ توليه يحرص على النظام المؤسسى للدول

قال محمد عزالعرب، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن عودة سوريا لجامعة الدول العربية، وكلمة الرئيس السوري بشار الأسد بقمة جدة، نقطة هامة ومحورية لعودة سوريا لعملها في المنظمات العربية المتخصصة والذي يمثل بدايةً لمرحلة وانعطافًا لمرحلة أخرى، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة لا تمثل حلًا للأزمة السورية وإنما تمثل إعانة للدولة السورية للخروج من مأزقها.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان داعمًا منذ توليه على الحرص على النظام المؤسسي للدول وعدم التدخل في شئون الدول الداخلية.

سياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس السيسي

وتابع أن مصر كانت إحدى العقائد في سياستها الخارجية في عهد الرئيس السيسي، فيما يتعلق بضرورة التوصل لحلول سلمية بين كافة الأطراف المتنازعة في دول الصراعات والأزمات وهذا ما تتبناه مصر وتبنته قمة جدة بالسعودية.

وأكد أن الروح الجديدة التي يأمل المواطن العربي تطبيقها هي بتنفيذ قرارات قمة جدة وكيف تكون هناك آليات ولجان بحيث تتم ترجمة ما تم الاتفاق عليه.