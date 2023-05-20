عبد الرحمن الدمرانى يحصد برونزية البطولة الإفريقية للسامبو بالمغرب

حصد عبد الرحمن الدمراني لاعب المنتخب الوطني للسامبو الميدالية البرونزية خلال منافسات البطولة الإفريقية للسامبو في نسختها السابعة عشرة والمقامة في المغرب حتى 22 مايو الجاري في الدار البيضاء ويشارك بها 22 دولة من القارة السمراء.

وخسر البطل المصري عبد الرحمن الدمراني في منافسات السامبو سبورتيف وزن 71 كجم أمام بطل دولة مالي ليحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية وذلك بعد فوزه على بطل النيجر ثم فوزه على بطل دولة وسط إفريقيا وأخيرا الهزيمة أمام بطل مالي.

وتشارك مصر في النسخة السابعة عشر للسامبو بتسعة لاعبين بواقع 6 لاعبين و3 لاعبات وتضم قائمة اللاعبين محمد عزاز، أحمد عبدالباسط، عبد الرحمن الدمراني، محمد فتحي، عبدالرحمن عصفور، محمود سعيد المتناوي، فيما ضمت قائمة اللاعبات فاطمة عطا، إيمان هاني، مريم الخطيب.