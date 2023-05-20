السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رمضان يكشف عن شخصيته فى فيلمه الجديد "ع الزيرو"

محمد رمضان ونيللي
محمد رمضان ونيللي كريم من كواليس فيلم "ع الزيرو"

استأنف النجم محمد رمضان تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "ع الزيرو"، والذي يخوض بطولته برفقة النجمة نيللي كريم.

وكشف رمضان عن شخصيته في فيلم "ع الزيرو" ويظهر خلال الأحداث بشخصية تدعى حمزة وشهرته "دراجون" ويعمل "دي جي" مشهورًا في مصر، فيما تجسد نيللي كريم شخصية تدعى مريم.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم السينمائي "ع الزيرو" بدور العرض السينمائية للجمهور ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المقبل، ويسعى فريق الفيلم بأكمله للانتهاء من تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ لم يتبق لهم سوى أسبوع واحد فقط، حيث تسير معدلات التصوير بشكل متميز.

تفاصيل وأحداث فيلم "ع الزيرو"

تدور أحداث فيلم "ع الزيرو"، فى إطار أكشن اجتماعى، حول شاب بسيط يجسده محمد رمضان، يعمل على "دي جي" تتوفى زوجته ليصبح هو المسئول عن رعاية طفله الوحيد وهو مريض يسعى لعلاجه، وتتطور الأحداث ليصبح «دراجون» واحدًا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية، ويقع فى حب نيللى كريم، والفيلم يحتوى على العديد من المواقف الكوميدية.

صناع وأبطال فيلم "ع الزيرو"

فيلم "ع الزيرو"، بطولة نيللى كريم، ومحمد رمضان، وجومانا مراد، والطفل منذر مهران، ونخبة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب، وإخراج ماندو العدل.
فيلم "هارلي"

ويعرض للنجم محمد رمضان في الوقت الحالي بالسينمات فيلم "هارلي" والذي نافس به ضمن موسم أفلام عيد الفطر الماضي، وحصد الفيلم أمس الجمعة إيرادات بلغت 168 ألفًا و187 جنيهًا، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال 4 أسابيع 34 مليونًا و315 ألفًا و877 جنيهًا.

فيلم "هارلي" بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

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