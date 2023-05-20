ضبط صاحب مخبز في الغربية استولى على 600 كيلو دقيق مدعم

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز بمركز بسيون، استولى على 12 جوال دقيق بلدى مدعم، بلغ وزنهم 600 كيلو جرام وذلك قبل التصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

وتلقى المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز قطور، من ضبط صاحب مخبز استولى على 11 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

كما تم ضبط صاحب مخبز بمركز قطور، استولى على 11 جوال دقيق بلدى مدعم، وقام بالتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق، وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز قطور، من ضبط صاحب مخبز استولى على 11 جوال دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.