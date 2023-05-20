الوداد يفقد حميد أحداد أمام الأهلى فى ذهاب نهائى دورى الأبطال

تأكد غياب حميد أحداد، مهاجم فريق الوداد البيضاوي المغربي، عن صفوف فريقه خلال مباراته أمام الأهلي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بداعي تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل أحداد، على بطاقة صفراء، خلال مشاركاته مع الوداد في مباراته أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، التي أقيمت عصر اليوم في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.

وكان حميد أحداد، قد حل بديلًا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر الشوط الأول، قبل أن ينال بطاقته الصفراء الثالثة في مشواره مع الوداد بالأدوار الاقصائية لدوري الأبطال، ليحرم من المشاركة مع ممثل الكرة المغربية في ذهاب نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي.

وحصل أحداد، على بطاقته الصفراء الأول في مباراة ذهاب ربع النهائي أمام سيمبا، قبل أن ينال البطاقة الصفراء الثانية، أمام صن داونز، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي.

وبات الثنائي يحيى جبران وأمين أبوالفتح لاعبا الوداد، مهددين بالغياب عن إياب نهائي البطولة، حال حصول أي منهما على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الذهاب بالقاهرة أمام الأهلي.

وكان الوداد المغربي، قد تأهل للدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عقب تحقيقه تعادلًا مثيرًا خارج الديار، أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين لثملهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (لوفتس فيرسفيلد) بالعاصمة بريتوريا، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت يوم السبت الماضي بالدار البيضاء، قد انتهت بالتعادل السلبي.

وسيلتقي الوداد، في الدور النهائي لدوري الأبطال، مع الأهلي، الذي تأهل بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 4-0 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

ويستضيف الأهلي، مباراة الذهاب على ستاد القاهرة الدولي، يوم الرابع من يونيو المقبل، قبل أن يحتضن الوداد، مباراة الإياب، على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، يوم الحادي عشر من الشهر ذاته.