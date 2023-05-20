السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يهزم بورنموث ويتمسك بمقعده في دوري الأبطال

اليونايتد
اليونايتد

فاز مانشستر يونايتد على نظيره بورنموث بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وبهذا الفوز عزز اليونايتد مكانًا له في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما رفع رصيده 69 نقطة في المركز الرابع منتظرًا نتيجة لقاء ليفربول وفيلا الذي يتعادل فيه الفريقين بهدف لكل فريق.

بينما وقع بورنموث بالمركز الـ 14 بـ 39 نقطة مبتعدًا عن مناطق الخطر والهبوط.

وفي حال خسارة الريدز يتأهل رسميًا اليوم اليونايتد إلى دوري الأبطال، دون النظر إلى مبارياته الإثنين في الدوري المتبقية.

هدف فوز اليونايتد الوحيد سجله البرازيلي كاسيميرو بالدقيقة 9، بمقصية رائعة سكنت شباك حارس بورنموث نيتو.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي استعدادًا لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: رافائيل فاران- فيكتور ليندولف- لوك شاو- آيرون وان بيساكا.

خط وسط الملعب: كارلوس كاسيميرو- كريستيان إريكسن- برونو فيرنانديز.

في خط الهجوم: أنتوني- أنتوني مارسيال- جادون سانشو.

وجلس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد في مباراة اليوم كلا من: جاك بوتلاند - ديوجو دالوت - هاري ماجواير- فريد- تيريل مالاسيا- أليخاندرو جارناتشو- فاكوندو بيليستري- ووت ويجهورست- سكوت فرانسيس ماكتوميني.

بينما لفتقد فريق مانشستر يونايتد في مباراة اليوم أمام بورنموث، لخدمات النجم ماركوس راشفورد.

مانشستر يونايتد بورنموث الدورى الانجليزى كاسيميرو دوري ابطال اوروبا

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