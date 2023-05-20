السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26418 طن تشمل 5164 طن يوريا و4500 طن رمل و4685 طن أسمنت صب و720 طن سلك معدنى و10346 طن كلينكر و1003 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47306 طن تشمل  1968 طن ابلاكاش و2352 طن خشب زان و4053 طن فول و8264 طن خردة و5000 طن حديد و3653 طن صويا و11584 طن ذرة و9992 طن قمح و440 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 361 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 247 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2999 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 169210 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 103654 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3843 طن قمح متجهين إلى صوامع  كوم ابو راضي و كفر الشيخ و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3207 شاحنات.

 

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