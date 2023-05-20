السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: بدء أعمال توفير الشبكة الكهربائية اللازمة لاستاد النادى المصرى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس عماد البرشا وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد، والمهندسة هويدا شميس جهاز تعمير سيناء، ومدير قطاع كهرباء بورسعيد، لمتابعة بدء أعمال التغذية الكهربائية وتوفير الشبكة الكهربائية اللازمة لاستاد النادي المصري الجاري إنشاؤه، وذلك عقب عودته من جولته الميدانية لتفقد أعمال إنشاء استاد النادي المصري.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ نسب التنفيذ الحالية في المشروع، كما استعرض معدل العمل في أعمال التغذية الكهربائية مع مديرية الإسكان والكهرباء والمراحل التنفيذية الجارية.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين كافة الجهات المتمثلة في مديرية الشباب والرياضة وشركة وادي النيل وشركة كهرباء بورسعيد لتحديد الأحمال الكهربائية المطلوبة والبدء في توفير الشبكة الكهربائية اللازمة له من الآن.

كما شدد على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمشروع ستاد النادي المصري، ومتابعة سير العمل أولا بأولا، مؤكدا أن النادي المصري بمثابة أمن قومي لبورسعيد وسيظل النادي المصري بخير دائما، كما أكد أن المحافظة والدولة داعمة للنادي المصري دائما وهناك جهود مثمرة من كافة الجهات لسرعة الانتهاء من إنشاء استاد النادي المصري الجديد خلال المدة الزمنية المحددة.

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استاد النادي المصري الـ التغذية الكهربائية أعمال التغذية الكهربائية الجاري إنشاؤه الشباب والرياضة

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