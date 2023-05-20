الوداد يطيح بصن داونز ويواجه الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا

حجز فريق الوداد البيضاوي المغربي، بطاقة التأهل إلى الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2022-2023)، عقب تحقيقه تعادلًا مثيرًا ومثمينًا خارج الديار، أمام مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (لوفتس فيرسفيلد) بالعاصمة بريتوريا، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت يوم السبت الماضي بالدار البيضاء، قد انتهت بالتعادل السلبي.

افتتح سيمبا زواني، التسجيل لصن داونز، في الدقيقة 51، لكن الوداد، أدرك التعادل عبر أيوب العلمود، في الدقيقة 72.

وأعاد الناميبي بيتر شالوليل، صن داونز للمقدمة من جديد بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 79، قبل أن يمنح موثوبي مافالا، مدافع صن داونز، التعادل للوداد، بهدف بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

وجاءت المباراة قوية، حيث شهدت العديد من الفرص والمحاولات السانحة للتسجيل، والتي كادت أن تسفر عن مزيد من الأهداف.

وقدم الوداد، مباراة رائعة للغاية، وهدد مرمى أصحاب الأرض في العديد من المناسبات، وحرم دفاع الفريق المغربي، صن داونز من العديد من الفرص المحققة.

وبذلك، يضرب الوداد المغرب، موعدًا مع الأهلي، في الدور النهائي لدوري الأبطال، الذي تأهل بدوره بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 4-0 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

ويستضيف الأهلي، مباراة الذهاب على ستاد القاهرة الدولي، يوم الرابع من يونيو المقبل، قبل أن يحتضن الوداد، مباراة الإياب، على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، يوم الحادي عشر من الشهر ذاته.

الشوط الأول من مباراة صن داونز والوداد

الدقيقة الأولى: كرة عرضية للوداد من ناحية اليمين، كاد أن يضعها مدافع صن داونز في مرماه، لكن الحارس رونيون ويليامز تصدي لها

الدقيقة التاسعة: انطلاقة من عبدالله حيمود، لاعب الوداد من ناحية اليسار، في اتجاه المرمى، لكن يفشل في استغلالها بعد تدخل من جانب دفاع صن داونز.

الدقيقة 15: تصويبة من تيبوهو موكوينا لاعب صن داونز من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس يوسف المطيع يتصدي لها.

الدقيقة 17: بطاقة صفراء للسنغالي بولي سامبو جونيور، لاعب الوداد، بداعي الخشونة مع المغربي عبدالمنعم بوطويل، بعد أن تعرض الأخير للدفع في الوجه.

الدقيقة 20 شهدت الفرصة الأخطر للوداد، بعدما أرسل زهير المترجي، كرة طولية، من خلف عبدالمنعم بوطويل، مدافع صن داونز، لتصل محمد أوناجم المنطلق صوب المرمى، لكن بوطويل أعاق تقدمه ليمنع هدفًا مؤكدًا للفريق المغربي

الدقيقة 22، شهدت الفرصة الأخطر لصن داونز، بعدما تلقي الناميبي بيتر شالوليل – الخالي من الرقابة – كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية تصدى لها يوسف المطيع قبل أن يبعدها زميله يحيى عطية الله إلى ركنية.

الدقيقة 24: بيتر شالوليل يتلقي كرة بينية يضرب بها مصيدة التسلل التي وضعها دفاع الوداد، ليحاول مرواغة الحارس يوسف المطيع قبل أن يتمكن الأخير من التصدي للكرة.

الدقيقة 28: ضربة حرة لصن داونز، نُفذت لكن الحارس يوسف المطيع يتصدى لها.

الدقيقة 30: توقف المباراة بعد اصطدام ثنائي الوداد أرسين زولا والسنغالي سامبو جونيور، في كرة هوائية مشتركة بالرأس، أثناء محاولاتهما إبعاد الكرة عن مناطق الخطورة.

الدقيقة 37: توقف المباراة لعلاج مبولي لاعب صن داونز بعد تدخل من يحيى جبران لاعب الوداد.

الدقيقة 38: ركلة حرة مباشرة لصن داونز نفذها تيبوهو موكوينا، لكن الكرة علت العارضة.

الدقيقة 40: ركلة حرة غير مباشرة للوداد من ناحية اليسار نفذها محمد أوناجم أبعدها الحارس ويليامز.

الدقيقة 40: أمين أبوالفتح لاعب الوداد يحصل على بطاقة صفراء.

الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع: هجمة منظمة لصن داونز لتصل الكرة إلى داخل منطقة الجزاء قبل أن يتصدى لها الحارس يوسف المطيع الذي يسقط على أرضية الملعب مصابًا.

الشوط الثاني

الدقيقة 49: تصويبة من سيمبا زواني لكن يوسف المطيع يتصدى لها

الدقيقة 51: سيمبا زواني يسجل هدف التقدم في مرمى الوداد، بعد استغلال هفوة من دفاع الوداد ليسدد الكرة بسهولة على يسار الحاري يوسف المطيع.

الدقيقة 54: تصويبة من مبولي لكنها علت عارضة حارس الوداد

الدقيقة 56: بطاقة صفراء ليحيى جبران بعد إعاقته للناميبي بيتر شالوليل المنطلق نحو مرمى الوداد

الدقيقة 58: بطاقة صفراء لعبدالمنعم بوطويل لاعب صن داونز

الدقيقة 60: أوقف الحكم المباراة لمطالبته الكونغولي أرسين زولا، مدافع الوداد، بالخروج من الملعب إثر استمرار نزيف الدماء في رأسه من الاصطدام الذي وقع في الشوط الأول.

الدقيقة 62: الحارس يوسف المطيع يبعد فرصة محققة لصن داونز عبر بيتر شالوليل.

الدقيقة 66: دفاع صن داونز يبعد فرصة محققة لزهير المترجي إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 68: جلال الدوادي يسدد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة لكن الحارس رونوين ويليامز يتصدى لها.

الدقيقة 71: الوداد يهدر فرصة محققة لإدراك التعادل، بعدما تلقي زهير المترجي كرة بينية ناحية اليسار لينطلق نحو المرمى ويسدد كرة قوية يبعدها الحارس رونوين ويليامز، لتصل إلى أيوب العلمود الذي يسدد الكرة قبل أن يتصدى لها ويليامز مرة أخرى.

الدقيقة 73.. الوداد يسجل هدف التعادل في مرمى صن داونز، عبر أيوب العلمود من كرة عرضية أرسلها يحيى جبران، يرتقي لها العلمود ويضع الكرة برأسه داخل الشباك.

وبعد الهدف، كثف صن داونز من محاولاته الهجومية من أجل إحراز الهدف الثاني.

الدقيقة 78: صن داونز يسجل الهدف الثاني في شباك الوداد عبر الناميبي بيتر شالوليل، بعد تلقيه كرة عرضية من ناحية اليسار، مرت من لاعبي الوداد، ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ويسكن الكرة في شباك يوسف المطيع.

الدقيقة 83: ركلة حرة غير مباشرة للوداد، نفذت إلى داخل منطقة جزاء صن داونز، ليضعها موثوبي مافالا بالخطأ في مرماه، ليمنح الوداد، هدف التعادل الثاني.

وواصل صن داونز، سلسلة هجماته على مرمى الضيوف ولكن دون جدوى في ظل الدفاع المحكم من جانب لاعبي الوداد لتنتهى المباراة بتأهل الوداد إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.