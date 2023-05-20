الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وشركات تابعة لها

كشف الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وشركات تابعة لها.

جاء هذا وفقًا لما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأوضحت دير لاين أن حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الـ11 ضد روسيا، ستضم أكثر من 90 شركة حول العالم.

وزعمت فون دير لاين وجود أدلة تثبت تحايل هذه الشركات على العقوبات المفروضة ضد روسيا، مشيرة إلى أن 8 منها مسجلة في الصين.

وتابعت فون دير لاين، خلال لقاء مع قناة ZDF "نحن جادون في مسألة وقف التحايل على العقوبات، وسيتم إدراج أكثر من 90 شركة حول العالم بينها 8 شركات مسجلة في الصين ضمن قائمة العقوبات الـ11 ضد روسيا، وذلك عقب حصولنا على أدلة تثبت تحايلها على العقوبات وتسليمها بضائع خاضعة للعقوبات من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا عبر دول ثالثة".

وأضافت مسئولة الاتحاد الاوروبي أن الشركات الصينية الـ8 مسجلة على الورق كشركات صينية لكن مالكيها أجانب، وأن ذات الأمر ينطبق على الشركات الـ90.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي لن يتساهل مع أي تحايل على العقوبات، وسيتم فرض العقوبات على هذه الشركات.

أمريكا تفرض عقوبات علي روسيا

كما أعلنت أمريكا عن فرض عقوبات جديدة استهدفت أكبر شركات تعدين الذهب فى البلاد، وذلك ضمن محاولاتها تضييق الخناق على قطاع المعادن والتعدين الروسي، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وبحسب بيان من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فقد استهدفت العقوبات أكبر شركة لتعدين الذهب فى روسيا وهى "بوليوس"، وكذلك شركة "بولى ميتال" الوحدة الروسية التابعة لشركة "بولي ميتال إنترناشيونال".

والعقوبات شملت أيضًا الرئيس التنفيذى لشركة بوليوس، إليكسى فوستوكوف، وبعض كبار المديرين الآخرين، والرئيس التنفيذى السابق بافيل جراتشيف.

وكانت المملكة المتحدة وأستراليا، أعلنتا فى وقت سابق اليوم عن فرض عقوبات على شركة "بوليوس".