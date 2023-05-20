بعد استغاثة مريضة في حالة حرجة.. رئيس حي الجمرك في زيارة مفاجأة لمستشفى رأس التين

أجرت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، زيارة مفاجئة للتفتيش على مستشفى رأس التين العام (الأوقاف سابقًا)، وذلك استجابة للاستغاثة الموجهة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبحث حالة مريضة، لصعوبنتها وحاجتها إلى الرعاية الصحية على وجه السرعة، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بالإستجابة الفورية لشكاوي المواطنين.

وتوجهت رئيس الحي خلال الجولة لبحث حالة المريضة هناء محمد ابراهيم، صاحبة الاستغاثة، للوقوف على آخر التقارير الصحية لها ومدى جودة الخدمة الطبية المقدمة لها.

وأفاد تقرير المستشفى، أن المريضة هناء محمد ابراهيم تم حجزها بعناية القلب يوم السبت 13 مايو الجاري بمستشفى رأس التين العام وهي تعاني من سمنه مفرطة ووزنها فوق 250 كيلو، و رفرفه بالقلب ومرض القلب الإسكيمي المزمن وارتفاع ضغط دم، وارتفاع سكر بالدم وقرح فراش، كما أن المريضة قد تم حجزها مسبقا بالمستشفى الميري وخرجت قبل دخولها المستشفى بفترة قليلة، وبعد حجزها بمستشفى رأس التين، تم متابعتها واخذ العلاج بالكامل و تم نقلها للقسم الداخلي بعد أربعة أيام من مكوثها بالعناية بعد الاطمئنان على علامتها الحيويه والتحاليل والأشعة و ايكو القلب، حيث أن المريضة تم خروجها للقسم الداخلي للاطمئنان التام على الحالة قبل خروجها للمنزل.

وتابع التقرير، أنه أثناء مكوثها بالعنبر، حدث توقف مفاجئ بالقلب والتنفس و لى الفور تم عمل إنعاش قلبي رئوي للمريضة، وتم رجوع النبض والتنفس للمريضة على "امبو باج" لحين توفير مكان عناية حيث أن في هذا الوقت لم يكن متوفر العنايات أماكن وقت حدوث ذلك، وفي خلال أقل من ساعة و بعد مراجعة الحالات الموجودة بالعناية تم خروج الحاله الأكثر استقرارا للعنبر، ودخول حالة المريضة "هناء" بعناية القلب لإنقاذ المريضة علي جهاز تنفس صناعي، وتتواجد حتي الآن موجوده بالعناية علي جهاز تنفس صناعى.



جاء ذلك بتواجد الدكتورة إيناس العجمى، مدير عام المستشفى، كما تم المرور المفاجئ على مبنى العناية المركزة بجميع اقسامة للوقوف على الخدمة المقدمة للمرضى ومدى توافر الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، وكذلك تواجد الأطقم الطبية، ومناقشة مشاكل المرضى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم.

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