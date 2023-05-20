السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد استغاثة مريضة في حالة حرجة.. رئيس حي الجمرك في زيارة مفاجأة لمستشفى رأس التين

رئيس حي الجمرك في
رئيس حي الجمرك في زيارة مفاجأة لمستشفى رأس التين

أجرت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، زيارة مفاجئة للتفتيش على مستشفى رأس التين العام (الأوقاف سابقًا)، وذلك استجابة للاستغاثة الموجهة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبحث حالة مريضة، لصعوبنتها وحاجتها إلى الرعاية الصحية على وجه السرعة، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بالإستجابة الفورية لشكاوي المواطنين.

 

وتوجهت رئيس الحي خلال الجولة لبحث حالة المريضة هناء محمد ابراهيم، صاحبة الاستغاثة، للوقوف على آخر التقارير الصحية لها ومدى جودة الخدمة الطبية المقدمة لها.

وأفاد تقرير المستشفى، أن المريضة هناء محمد ابراهيم تم حجزها بعناية القلب يوم السبت 13 مايو الجاري بمستشفى رأس التين العام وهي تعاني من سمنه مفرطة ووزنها فوق 250 كيلو، و رفرفه بالقلب ومرض القلب الإسكيمي المزمن وارتفاع ضغط دم، وارتفاع سكر بالدم وقرح فراش، كما أن المريضة قد تم حجزها مسبقا بالمستشفى الميري وخرجت قبل دخولها المستشفى بفترة قليلة، وبعد حجزها بمستشفى رأس التين، تم متابعتها واخذ العلاج بالكامل و تم نقلها للقسم الداخلي بعد أربعة أيام من مكوثها بالعناية بعد الاطمئنان على علامتها الحيويه والتحاليل والأشعة و ايكو القلب، حيث أن المريضة تم خروجها للقسم الداخلي للاطمئنان التام على الحالة قبل خروجها للمنزل.

وتابع التقرير، أنه أثناء مكوثها بالعنبر، حدث توقف مفاجئ بالقلب والتنفس و لى الفور تم عمل إنعاش قلبي رئوي للمريضة، وتم رجوع النبض والتنفس للمريضة على "امبو باج" لحين توفير مكان عناية حيث أن في هذا الوقت لم يكن متوفر العنايات أماكن وقت حدوث ذلك، وفي خلال أقل من ساعة و بعد مراجعة الحالات الموجودة بالعناية تم خروج الحاله الأكثر استقرارا للعنبر، ودخول حالة المريضة "هناء" بعناية القلب لإنقاذ المريضة علي جهاز تنفس صناعي، وتتواجد حتي الآن موجوده بالعناية علي جهاز تنفس صناعى.


جاء ذلك بتواجد الدكتورة إيناس العجمى، مدير عام المستشفى، كما تم المرور المفاجئ على مبنى العناية المركزة بجميع اقسامة للوقوف على الخدمة المقدمة للمرضى ومدى توافر الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، وكذلك تواجد الأطقم الطبية، ومناقشة مشاكل المرضى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم.

FB_IMG_1684593386234
FB_IMG_1684593386234
FB_IMG_1684593383801
FB_IMG_1684593383801
FB_IMG_1684593381613
FB_IMG_1684593381613
FB_IMG_1684593392066
FB_IMG_1684593392066
رئيس حى الجمرك الإسكندرية زيارة مفاجأة مستشفى رأس التين العام حالة مريضة

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا 2023

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

رئيس الوزراء: تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الطاقة

الأمم المتحدة: المجتمع المدنى شريك لنا فى مصر على المدى الطويل

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2023

صاحب تمثال الأم وابنها بالمنيا جورج ألبيرت: النحت مهنتى وأعلم نفسى من خلال الإنترنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى