الضبطية القضائية بكهرباء القناة تستهدف العشوائيات والمنشآت الخاصة

شنت إدارة القطاعات المالية والتجارية بشركة القناه لتوزيع الكهرباء حملة موسعة من أعضاء الضبطية القضائية لمكافحة سرقات التيار الكهربائي، وضبط المخالفين وتحرير محاضر ضد المتلاعبين مع فصل التيار عن الوحدات الحاصلة على الكهرباء بطرق غير شرعية.

وأعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء عن تحرير عدد كبير من محاضر سرقة التيار الكهربائي وخلال حملة مكافحة السرقات في قطاع شمال الإسماعيلية للكهرباء، وجنوب الإسماعيلية، وجمعية العاشر من رمضان، والقنطره غرب.

وأوضحت كهرباء القناة أن الحملة الموسعة التي شنتها إدارات الكهرباء التابعة للشركة لضبط المخالفين كانت موزعة على قطاعات مختلفة وفقًا للمناطق الواقعة في محيط اختصاص الشركة الجغرافي، موضحة أن الهدف من هذه الحملة هو الحفاظ على أموال الشركة وحقوق الدولة وحصول المشتركين على خدمة مميزة دون تأثر الشبكات بنسب الفقد في التيار نتيجة السرقات.

ورأس حملة الضبطية القضائية من شركة القناة لتوزيع الكهرباء تحت إشراف المحاسب عزت ابراهيم رئيس القطاعات المالية والتجارية، المحاسب وليد خضر والمهندس احمد عبد العزيز مدير عام العدادات ومجموعة كبيرة من الفنيين والمحاسبين.

وقاد الحملة في قطاع كهرباء جنوب الإسماعيلية المهندس حسن زعرب رئيس القطاع والمحاسب هاني العفريت، وفي قطاع شمال الإسماعيلية المهندس عادل أحمد رئيس القطاع والمحاسب محمد البيك وأعضاء لجان الهندسات.

وكانت استهدفت لجنة الضبطية القضائية بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوي الجمهورية خطة لضبط المخالفين وتوجيه حماﻻت مكثفة لتحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي بشكل عام، والمنشآت التجارية بشكل خاص، وتستهدف القرى والمناطق العشوائية، وتعمل شركات توزيع الكهرباء على خفض نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء واسترداد حق الدولة.