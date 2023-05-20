السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

 بيت الشعر العربي يحتفل بمرور 100 عام على ميلاد نازك الملائكة.. غدا

نازك الملائكة
نازك الملائكة

احتفالًا باليوم العربي للشعر الذي أقرّته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو" يحتفل بيت الشعر العربي بالقاهرة "مركز إبداع الست وسيلة" فى تمام السابعة من مساء غدٍ الأحد 21 مايو بمرور مئة عامٍ على ميلاد الشاعرة العراقية نازك الملائكة ( بغداد 23 أغسطس 1923/القاهرة 20 يونيو 2007).

يشارك فى الاحتفالية عددا كبيرا من الشخصيات البارزة في المجال الثقافي والأدبي المصري العربي منهم  الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي سفير جمهورية العراق فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول الغربية، الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى، الدكتور حسين هنداوى الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية وأستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة جامعة السوربون، الشاعر والناقد اليمنى دكتور عبدالعزيز الزراعى، الشاعر السوري عبدالقادر الحصني، الكاتب والناقد العراقي عبدالوهاب عبدالرحمن ، الإذاعية القديرة حكمت الشربينى، الكاتب عمرو حجازى، الشاعرة  نيّرة سعيد، الشاعر الجزائري بوزيد حرز الله، الشاعر الحزائري إبراهيم صدّيقي، الدكتور البرّاق عبدالهادي ( نجل نازك الملائكة )، ميسون الملائكة شقيقة نازك الملائكة؛ هذا وتتضمن الاحتفالية قراءات شعرية لبعض قصائد نازك الملائكة وشهادات شخصية ونقدية حولها؛ إلى جانب الحديث عن دورها الريادي فى حركة الشعر الحديث والسياقات التي أفرزت هذه الحركة وروادها، هذا ويتخلل الاحتفالية مشاركة موسيقية يقدمها عارف الكمان الكبير الفنان مصطفى مهدي.

نازك صادق الملائكة (23 أغسطس 1923- 20 يونيو 2007) شاعرة عراقية، ولدت في بغداد في بيئة ثقافية وتخرجت من دار المعلمين العالية عام 1944. من أم شاعرةً وأب كاتب. دخلت معهد الفنون الجميلة وتخرجت من قسم الموسيقى عام 1949، وفي عام 1959 حصلت على شهادة ماجستير في الأدب المقارن من جامعة ويسكونسن-ماديسون في أمريكا. وعينت أستاذة في جامعة بغداد وجامعة البصرة ثم جامعة الكويت. عاشت في القاهرة منذ 1990 في عزلة اختيارية وتوفيت بها في 20 يونيو 2007 عن عمر ناهز 83 عامًا. بسبب إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية ودفنت في مقبرة خاصة للعائلة غرب القاهرة.

يعتقد الكثيرون أن نازك الملائكة هي أول من كتبت الشعر الحر في عام 1947 ويعتبر البعض قصيدتها المسماة الكوليرا من أوائل الشعر الحر في الأدب العربي.. وقد بدأت الملائكة في كتابة الشعر الحر في فترة زمنية مقاربة جداً للشاعر بدر شاكر السياب وزميلين لهما هما الشاعران شاذل طاقة وعبد الوهاب البياتي، وهؤلاء سجلوا في اللوائح بوصفهم رواد الشعر الحديث في العراق بعد صراع طويل دار بينهم حول بداية كتابة الشعر الحر أو الحديث.

الالكسو بيت الشعر العربي بالقاهرة مركز إبداع الست وسيلة اليوم العربي للشعر الشاعرة العراقية نازك الملائكة الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي

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