السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصر تستضيف بطولة البحر المتوسط للكاراتيه 2025

محمد الدهراوي
محمد الدهراوي

وافق اتحاد البحر المتوسط للكاراتيه على منح مصر تنظيم فعاليات بطولة البحر المتوسط 2025 بعد اجتماع مجلس إدارة اتحاد البحر المتوسط.


بذلك، ستنال مصر في عام 2025 تنظيم ثلاث بطولات كبرى هي البريميرليج في شهر يناير، وبطولة العالم في نوفمبر، فيما سيتم تحديد موعد إقامة بطولة البحر المتوسط في وقت لاحق.


أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه أن نيل مصر شرف تنظيم بطولة البحر المتوسط يعود إلى نجاحها في تنظيم مختلف البطولات الكبرى خلال الفترة الأخيرة حتى أنها نالت ثقة الجميع.


أضاف أن الاتحاد المصري جاهز لتنظيم أي بطولة وفي أي وقت وهذا دليل على أن مجلس الادارة على أتم الاستعداد لتنظيم أي بطولة كبرى.


وفيما يتعلق بانتخابات اتحاد البحر المتوسط، فقد تم انتخاب بشير الشريف رئيسا، ومحيي الدين أحمد محمد أمينا للصندوق، وعصام الدين عبدالرؤوف عضو المكتب التنفيذي.

الدهراوي أعرب محمد الدهراوي اتحاد البحر المتوسط محمد الدهراوي مجلس إدارة اتحاد البحر المتوسط

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