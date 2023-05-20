السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أخصائى الابتسامة.. مهنة جديدة تظهر فى اليابان بسبب ارتداء الكمامة

أخصائي الابتسامة
أخصائي الابتسامة

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها، مهنة جديدة تظهر في اليابان وهي أخصائي الابتسامة.

وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أن «أخصائي الابتسامة» مهنة جديدة تظهر في اليابان بعد أن نسي الشعب الياباني كيفية الابتسامة.

وذكر التقرير أنه بعد 3 سنوات من ارتداء الكمامة أصبح الشعب الياباني بحاجة ماسة إلى التدرب على تطويع تعبيرات الوجه.

واستعان الكثير من اليابانيين بالأخصائي حتى يتدربوا على عرض أسنانهم اللؤلؤية، وقالت إحدى المدربات إنها قامت بتدريب فن الابتسامة لحوالي 4000 شخص حتى الآن، وأن الطلب ارتفع على خدماتها مؤخرًا.

مهنة جديدة تظهر في اليابان اليابان القاهرة الإخبارية إخصائي الابتسامة الشعب الياباني

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