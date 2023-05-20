"الري" تواصل تنفيذ خطة الاستعداد لانعقاد أسبوع القاهرة السادس للمياه

واصلت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع التخطيط، تنفيذ خطة الاستعداد لانعقاد أسبوع القاهرة السادس للمياه، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى الفترة من 29 أكتوبر القادم إلى 2 نوفمبر تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، فى إطار الجهود المبذولة لإبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية والتأثيرات السلبية لها، في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

ـ دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا

كما يتم عقد فعاليات الأسبوع قبيل انعقاد مؤتمر COP28، مع رفع نتائجه وتوصياته للعرض والمناقشة، حيث يهدف الأسبوع السادس إلى دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكارات، وأيضا دعم الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه.

اجتماع لمنافشة استعدادات وفعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه

فى ذات الإطار، عقد المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى ، والسكرتارية التنفيذية لأسبوع القاهرة للمياه، اجتماعا مع ممثلي مكتب اليونسكو في مصر، وذلك لاستعراض ومناقشة الأنشطة المقترح تنفيذها لرعاية النسخة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه والمزمع عقدها خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣.

اجتماع لمنافشة استعدادات وفعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة سبل دعم المبادرة المصرية للتكيف بقطاع المياه (AWARe) ، حيث من المزمع تنظيم عدد من الفعاليات رفيعة المستوى في هذا الشأن بالإضافة لمناقشة جهود رعاية تنظيم الجلسات العامة والمسابقات، وتنظيم عدة مسابقات حول أفضل الممارسات الزراعية للمحافظة على المياه، وذلك لطلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات.

كذلك، تتضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، ورش عمل وندوات متعددة، وأيضا البحث عن حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وأيضا عدد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية بمشاركة دولية وعربية.