السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الري" تواصل تنفيذ خطة الاستعداد لانعقاد أسبوع القاهرة السادس للمياه

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

واصلت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع التخطيط، تنفيذ خطة الاستعداد لانعقاد أسبوع القاهرة السادس للمياه، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى الفترة من 29 أكتوبر القادم إلى 2 نوفمبر تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، فى إطار الجهود المبذولة لإبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية والتأثيرات السلبية لها، في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

 

ـ دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي  وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا

كما يتم عقد فعاليات الأسبوع قبيل انعقاد مؤتمر COP28، مع رفع نتائجه وتوصياته للعرض والمناقشة، حيث يهدف الأسبوع السادس إلى دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكارات، وأيضا دعم الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه.

اجتماع لمنافشة استعدادات وفعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه 

فى ذات الإطار، عقد المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى ، والسكرتارية التنفيذية لأسبوع القاهرة للمياه، اجتماعا مع ممثلي مكتب اليونسكو في مصر، وذلك لاستعراض ومناقشة الأنشطة المقترح تنفيذها لرعاية النسخة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه والمزمع عقدها خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣.

اجتماع لمنافشة استعدادات وفعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه 

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة سبل دعم المبادرة المصرية للتكيف بقطاع المياه (AWARe) ، حيث من المزمع تنظيم عدد من الفعاليات رفيعة المستوى في هذا الشأن بالإضافة لمناقشة جهود رعاية تنظيم الجلسات العامة والمسابقات، وتنظيم عدة مسابقات حول أفضل الممارسات الزراعية للمحافظة على المياه، وذلك لطلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات. 

كذلك، تتضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، ورش عمل وندوات متعددة، وأيضا البحث عن حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وأيضا عدد من الجلسات رفيعة المستوى والجلسات الفنية بمشاركة دولية وعربية.

اسبوع القاهرة COP28 COP2 الإسبوع السادس التأثيرات السلبية التغيرات المناخية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المبادرة المصرية المحافل الإقليمية والدولية القاهرة للمياه تغيرات المناخ

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا 2023

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

رئيس الوزراء: تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع الطاقة

الأمم المتحدة: المجتمع المدنى شريك لنا فى مصر على المدى الطويل

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2023

صاحب تمثال الأم وابنها بالمنيا جورج ألبيرت: النحت مهنتى وأعلم نفسى من خلال الإنترنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى