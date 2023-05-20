السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صدور طبعة مصرية من كتاب "نساء روحي" لـ إيزابيل ألليندي

كتاب نساء روحي
كتاب "نساء روحي"

صدرت حديثًا عن مكتبة تنمية، طبعة مصرية من رواية "نساء روحي"، أحدث مؤلفات الكاتبة التشيلية إيزابيل ألليندي، بترجمة مارك جمال، وذلك بالتعاون مع دار الآداب للنشر.

تحمل الرواية طابع السيرة، التي لا تتوقف عند كونها سيرة ذاتية، بل تمتد لتشمل نساء أخريات أثرن في حياة الكاتبة، ومنهم أمها التي ظلت حتى وفاتها أول من تقرأ مخطوطاتها وتعطيها ملاحظات عليها، وجدّتها، وكذلك ابنتها باولا التي رحلت وهي شابة.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

في لقاءٍ طال انتظاره، تُحدّثنا الكاتبة حديثًا صادقًا، وتدعونا لمرافقتها في رحلةٍ حميمةٍ بدأت منذ الطفولة، رحلة حياتها الحافلة الصاخبة، لأن "الحياة الهادئة الآمنة ليست مادة جيدة للخيال". تحكي لنا عن الحب؛ "الذي لا ينبت مثل النبتة البرية، وإنّما يُغرس بعناية؛ عن العمر "الذي يجري والمرء منشغل في وضع مخططات أخرى"؛ عن تجربتها في لبنان وأسفارها إلى شتّى أنحاء العالم، عن مسيرتها الروائية والنسوية، عن معنى أن تكون امرأة في عالم الرجال.

تحدثنا عن أمها، تلك الشجرة الراسخة جذورها؛ عن ابنتها "باولا" التي رحلت وهي في زهرة العمر ؛ عن رفيقات الدرب، عن النساء اللاتي دهمن عالم الرجال، عن نساء الروح.

نبذة عن إيزابيل الليندي يونا 

روائية تشيلية وُلدت في 2 أغسطس 1942، وحاصلة على العديد من الجوائز الأدبية المهمة، ومن الأسماء المرشحة دائما للحصول على جائزة نوبل، وتُصنف كتاباتها في إطار الواقعية السحرية، وتنشط في مجال حقوق المرأة والتحرر العالمي، ومن أهم رواياتها: بيت الأرواح، وإيفالونا، وما وراء الشتاء.

كانت الصدمة الأعظم في حياة الليندي حتى الآن وفاة ابنتها باولا في 1993 عن عمر ثمانية وعشرين عاما بعد دخولها في غيبوبة بسبب مضاعفات مرض البورفيريا، تقول أيندي: "أخذوا ابنتي شابة حية بحالة جيدة، وأعادوها جثة هامدة".

وكانت تأثيرات وفاة باولا على أمها شديدة، لكن الليندي كانت طوال حياتها امرأة قوية، فحولت ألمها إلى كتاب جميل استعادت فيه طفولتها وذكرياتها، اسمته "باولا" على اسم ابنتها، وخصصت أرباحه لدعم مراكز علاج السرطان.

مكتبة تنمية نساء روحي مع دار الآداب للنشر رواية إيزابيل الليندي طابع السيرة سيرة ذاتية

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2023

ضبط رجل أعمال بالشيخ زايد يصنع أعلافًا حيوانية من القمح

إحالة جمال اللبان و5 آخرين للمحاكمة الجنائية

حزن وحسرة.. أهالى الترامسة ينتظرون خروج جثامين ضحايا "عقار قنا" أمام المشرحة

اغتصاب رجل وخيانة مع كلب.. رانيا يوسف وسمية الخشاب تثيران الجدل بـ«التاروت»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى