السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 10 أطنان قمح بهما.. محافظ كفرالشيخ يصدر قرارًا بغلق منشأتين 15 يومًا

قمح
قمح

أصدر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قراراً حمل رقم 981 في 20 مايو الجاري، مكون من ثلاث مواد، المادة الأولى: غلق منشأتين لمدة 15 يوما، لضبط الحملة المشتركة بين مديرية التموين ومباحث التموين أكثر من 10 أطنان قمح بهما، وفي حالة تكرار المخالفة، سيتم إغلاق المنشأتين شهراً، والمادة الثانية: على مديرية التموين والتجارة الداخلية متابعة تنفيذ المحاضر المحررة ضد المنشأتين، والمادة الثالثة: على جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وذلك لمخالفة المنشأتين قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 67 لسنة 2023 الخاص بضوابط تسويق القمح المحلي موسم 2023، وقيامهما بخلط القمح المحلي بأعلاف.

وتضمن القرار غلق مصنع أعلاف الثريا بقرية كفر المرازقة التابعة لمركز قلين، لضبط 4 أطنان و900 كيلو قمح بالمصنع، وتحرر المحضر رقم 2442 جنح مركز قلين، وغلق مدشة حبوب بقرية قمسيون شرق، التابعة لمركز مطوبس، وضبط 5 أطنان و865 كيلو قمح، وتحرر المحضر رقم 854 جنح مركز مطوبس.

وكانت الحملة المشتركة بين التموين ومباحث التموين، برئاسة عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قد تمكنت من ضبط  أكثر من 10 أطنان قمح بالمنشأتين، وجرى التحفظ على المضبوطات.

 

 

قمح صوامع تموين شون غلق

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