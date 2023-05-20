مياه أسيوط: مشروع القرض الدوار جزء من الشراكة المثمرة مع "يونيسف مصر"

تفقد مسئولو اليونيسف، يرافقهم فريق المشاركة والتوعية المجتمعية بأسيوط والوادي الجديد، أنشطة مبادرة «صحتهم مستقبلهم»، لمتابعة معالم الجدول الزمني ومهام كل الأفراد خلال مراحل تنفيذ المشروع، بعدد 150 مدرسة مستهدفة بمراكز (الفتح، منفلوط، أبوتيج) لتنفيذ المبادرة بها، في إطار التعاون المشترك بين مياه أسيوط ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف "ومديرية التربية والتعليم.

وفى بيان للشركة القابضة، أوضح المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، أن الدور المجتمعي للشركة يتمثل في دعم الحالات الأولى بالرعاية من أهالي المحافظة، مشيرا إلى أهمية دور إدارات المشاركة المجتمعية والتوعية في بحث الحالات، وفق ضوابط محددة، للتأكد من عدم قدرة الحالات المستهدفة على سداد قيمة التعاقد، وأحقيتها في الحصول على الدعم الذي تقدمه الشركة في إطار دورها المجتمعي، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأضاف أن مشروع القرض الدوار جزء من الشراكة المثمرة مع منظمة يونيسف مصر، منذ عام 2009 وحتى الآن، ويهدف إلى توفير قروض ميسرة بدون فوائد تستخدم في توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الأكثر فقرا على مستوى المحافظة.

من جهته، أوضح الدكتور إيهاب عبدالعزيز جبريل، مدير برنامج المياه، والإصحاح البيئي بمنظمة يونيسف مصر، أن فكرة القرض الدوار لمساعدة الأسر غير القادرة على توصيل الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحي، بحيث يغطي القرض تكاليف التوصيل بالتنسيق مع شركة المياه بأسيوط، وسداد مبلغ القرض على أقساط ميسرة بدون فوائد، على أن يعاد الإقراض من خلال قيمة الأقساط المجمعة لأسر أخرى لتعظيم الاستفادة من المبلغ.

وقد جاءت الأنشطة التنفيذية لتحقيق الأهداف الست المرجوة من المبادرة، من ترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها، والاستخدام الآمن للصرف الصحي، والنظافة الشخصية، والنظافة العامة، والتغذية والسلوكيات الصحية الإيجابية، وتأثير التغيرات المناخية، وتأتي هذه الرسائل في إطار اهتمام الدولة والقيادات السياسية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالطفولة والبراعم الصغيرة.