مارسيال وسانشو يقودان هجوم مانشستر يونايتد أمام بورنموث فى الدورى الإنجليزى

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة بورنموث في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره بورنموث، على ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي استعدادًا لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي استعدادًا لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: رافائيل فاران- فيكتور ليندولف- لوك شاو- آيرون وان بيساكا.

خط وسط الملعب: كارلوس كاسيميرو- كريستيان إريكسن- برونو فيرنانديز.

في خط الهجوم: أنتوني- أنتوني مارسيال- جادون سانشو.

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد في مباراة اليوم كلا من: جاك بوتلاند - ديوجو دالوت - هاري ماجواير- فريد- تيريل مالاسيا- أليخاندرو جارناتشو- فاكوندو بيليستري- ووت ويجهورست- سكوت فرانسيس ماكتوميني.

بينما يفتقد فريق مانشستر يونايتد في مباراة اليوم أمام بورنموث، لخدمات النجم ماركوس راشفورد.

ترتيب مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، خلف نيوكاسل يونايتد صاحب الثالث برصيد 69 نقطة، أي بفارق ثلاث نقاط.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط، من أجل تأمين مكانه في المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خاصة أنه يتفوق على ليفربول صاحب المركز الخامس بفارق نقطة واحدة فقط.

في المقابل، يتواجد فريق بورنموث حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، خلف وولفرهامبتون صاحب المركز الثالث عشر بفارق نقطة واحدة.