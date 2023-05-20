برلمانى: كلمة الرئيس السيسى فى قمة جدة اقتربت من كل الأزمات وقدمت حلولًا

وصف النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس السيسي أمام قمة جدة، بأنها كانت قوية محددة تمامًا في الاقتراب من كل القضايا والمشاكل العربية. قائلًا: إنها شملت كل مشاكل المنطقة وقدمت حلولًا لها.

ونوه الكمار في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن كلمة الرئيس السيسي واقترابه بشكل مباشر من الأوضاع في السودان والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك عودة سوريا للجامعة فسر الإشكاليات التي تمر بها المنطقة العربية والأزمات الحالية التي تضربها، منوهًا: بمطالبة الرئيس السيسي خلال قمة جدة، بضرورة تحقيق التكامل السياسي وتحمل القادة والزعماء، مسئولياتهم تجاه قضايا المنطقة وضرورة التكاتف وتوحيد جهود التهدئة في كل الأزمات، من أجل إعلاء قيم العمل العربي وتوحيد آليات الجهود المتبعة لإنهاء أي خلافات.

وتابع عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي في قمة جدة كانت هامة ومعبرة عن الواقع العربي وتحمل في طياتها مقترحات الحلول للأزمات، ومباشرة أمام الجميع، كما تضمنت الرؤية المصرية المتوازنة، التي تقف على مسافة واحدة من أي دولة عربية، واتباع سياسات التهدئة والتمسك بالحلول السلمية التي تدعو للحفاظ على السلام العربي وتوطيد دعائم الأمن والسلم لكل شعوب في المنطقة.

واختتم النائب محدحت الكمار، أن تأكيد الرئيس السيسي ضروة الحفاظ على الدولة الوطنية العربية ودولة المؤسسات رسالة واضحة بالتكاتف ضد التخريب والدمار ودعاوى الفوضى، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية نجحت في التصدي للإرهاب وإعادة بناء الدولة والانطلاق بها للأمام عبر مشاريع تنموية كبيرة وعملاقة في مختلف المجالات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قال في كلمته خلال قمة جدة: "لقد تأكد لكل ذي بصيرة، أن الحفاظ على الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها، فرض عين وضـرورة حياة، لمسـتقبل الشـعوب ومقدراتـها فلا يستقيم أبدًا، أن تظل آمال شعوبنا، رهينة للفوضى، والتدخلات الخارجية، التى تفاقم من الاضطرابات، وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود".