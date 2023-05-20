السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السفير هشام بدر يلتقى الفائزين بالجوائز الفردية بـ"التميز الحكومى"

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

التقى السفير هشام بدر، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، بالفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بجوائز التميز الفردي بالدورة الثالثة للجائزة، وذلك خلال فعاليات ورشة العمل التى نظمتها إدارة الجائزة حول "القيادة بالذكاء العاطفي" بالتعاون مع شركة Heart to Heart  للاستشارات وبمشاركة فريق عمل الجائزة.

تناولت الورشة على مدار يومين الموضوعات المتعلقة بأنماط الشخصيات المختلفة وتأثيرها على القيادة، وأساليب القيادة، والذكاء العاطفى والقيادة الفعالة. 

حاضر في الورشة الدكتور محمد هشام منصور، الرئيس التنفيذي لشركة Heart to Heart للاستشارات. 

وخلال الورشة، ناقش السفير هشام بدر الفائزين للتعرف على تجاربهم المختلفة خلال المشاركة فى الدورة الثالثة للجائزة بفئاتها المختلفة على مستوى جوائز التميز الفردي ومنها فئة رئيس إدارة مركزية- مدير عام- مدير إدارة- وموظف حكومي، وما حققوه من إنجازات فى مختلف المجالات والقطاعات ساهمت فى تأهلهم للفوز ووصولهم إلى منصة التكريم.

وأكد بدر أن الغرض الرئيسي من الجائزة ليس مجرد الفوز والحصول على الجائزة ولكن نشر ثقافة التميز والتطوير لإحداث نقلة نوعية فى أداء الفرد والمؤسسة بما ينعكس على جودة حياة المواطن.

وفى الختام، تقدم السفير هشام بدر بالشكر والتقدير للمشاركين وتهنئتهم بالفوز، مشيرًا إلى حرص إدارة الجائزة على إبراز قصص نجاحهم وبحث سبل دعم النماذج المتميزة لتطوير أفكارهم لاستكمال مسيرتهم العملية والعلمية بما يسهم فى استدامة التميز فى كل الجهات الحكومية والمحافظات.

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أطلقت جائزة مصر للتميز الحكومي على مدار 3 دورات متتالية، لتشجيع روح المنافسة ونشر ثقافة التمييز بين العاملين بمختلف الجهات الحكومية المختلفة، وذلك بالتعاون مع الجانب الإماراتي، وقد لاقت النسخة المختلفة من الجائزة مشاركة وتفاعل واسع من قبل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة. 

السفير هشام بدر جائزة مصر للتميز الحكومي ورشة العمل القيادة بالذكاء العاطفي جوائز التميز الفردي

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