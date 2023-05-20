التشكيل.. شالوليل يقود هجوم صن داونز أمام الوداد فى دورى أبطال إفريقيا

أعلن رولاني موكوينا، المدير الفني لماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة أمام ضيفه الوداد البيضاوي المغربي، في الرابعة عصرًا، في اللقاء الذي سيجمعهما على ملعب (لوفتس فيرسفيلد) بالعاصمة بريتوريا، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا (2022-2023).

وسيقود الناميبي بيتر شالوليل، هجوم صن داونز في لقاء اليوم، إلى جانب كل من سيمبا زواني، سفيليل مخوليس.

وجاء تشكيل صن داونز على النحو التالى:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: عبدالمنعم بوطويل، موثوبي مافالا، سيفو مبولي، أوبري موديبا

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، خوليسو موداو، ثابيلو مورينا

خط الهجوم: سيمبا زواني، بيتر شالوليل، سفيليل مخوليس

ويغيب الثنائي نيو مايما، والتشيلي مارسيلو الليندي، عن صفوف صن داونز، لحصولهما على البطاقة الحمراء المباشرة، في مباراة الذهاب

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت يوم السبت الماضي بالدار البيضاء، قد انتهت بالتعادل السلبي.

وسيلتقي الفائز من مجموع المباراتين في الدور النهائي، مع الأهلي، الذي تأهل بالفوز على الترجي التونسي بنتيجة 4-0 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.