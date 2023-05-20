بعد وفاة طفل بسببها.. تقرير يوضح خطورة تناول وجبة "الشعرية سريعة التحضير"

تعرف وجبة الشعرية سريعة التحضير من ضمن الوجبات المفضلة لدى الكبار والصغار، خصوصا لأنها سهلة التحضير ومختلفة في الأطعمة والبهارات والتوابل الخاصة بها.

وأثارت الشعرية سريعة التحضير «الإندومي» جدلًا واسعًا خلال الأيام السابقة، إذ تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وأيضاً الأباء والأمهات لمعرفة مدى خطورة الأندومي وأعراض المرض إذا تم الإصابة به.

وتندرج هذه الوجبة تحت بند الوجبات السريعة التي لها الكثير من الأضرار وليس لها قيمة أو فائدة غذائية يمكن أن تفيد الجسم، لذلك تسبب العديد من المشكلات الصحية لاحتوائها على الكثير من السعرات الحرارية والمواد الحافظة، وفي السطور التالية يرصد “الدستور” أبرز أعراضها خطورة على الصحة.

قال الدكتور طارق بحيري، استشاري أمراض باطنة والجهاز الهضمي والكبد، إن خطورة هذه الوجبة تكون بسبب مكوناتها لأنها تحتوي على الكثير من المواد الحافظة ومكسبات اللون والطعم والرائحة، مما يجعل لها تأثير سلبي على الصحة، وتسبب الزيادة في الوزن بسبب محتواها من الدهون والنشويات

وأضاف الدكتور طارق بحيري، خلال حديثه لـ “الدستور”، أنه يصعب هضمه لذلك ينتج منه الكثير من الأعراض المرضية مثل (الإسهال - إمساك - مغص في المعدة - تسمم هبوط حاد فى الدورة الدموية - ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم)، رغم أن هناك الكثير من المنتجات التي يحبها الأطفال والصغار تحتوي على مواد حافظة مثل “البسكويت أو الشيبسي” ولكنها أقل خطورة من الشعرية سهلة التحضير.

وأكد أن حالات الوفاة التي حدثت بسبب أكل الشعرية سريعة التحضير من الممكن أن يكون للشخص حساسية من المواد الحافظة وأن جسمه لم يتحملها يؤدي إلى هبوط في الدورة الدموية بسبب تناول مواد ضارة، لأنها عبارة أكل مصنوع بطرق صناعية يضاف له بعض النكهات والمواد الحافظة.