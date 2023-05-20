برلمانى: الحوار الوطنى يجمع كل ممثلى الشعب والنخب السياسية للوصول إلى أعلى مرحلة من التوافق

قال علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني خلقت نوعا من النقاشات الواسعة ولا يعلم أحد إلى أين سنذهب بالحوار وإنما الأهم هو الحوار، مضيفاً أن الدولة تحافظ على الدعم بشكل دائم إيمانا منها بالدور الاجتماعي لها تجاه المواطنين.

وأضاف عصام، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر واجهت حروبا وأزمات خلال الفترة الماضية وعانت منها، وأزمات عالمية عانى منها العالم كله، وفي ظل ذلك دعت إلى الحوار الوطنى، وذلك يؤكد أن مصر دولة مستقرة وقوية وتحافظ على حدودها وتسمح بالمشاركة لبناء الدولة من قبل الشباب.

وأكد النائب علاء عصام أن الحوار الوطني رسالة للشعب وللعالم، كما أنه يجمع كل ممثلي الشعب والنخب السياسية للوصول إلى أعلى مرحلة من التوافق.

وأشار مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني إلى أن الجلسات تبحث زيادة المكون المحلي في الصناعة وزيادة الإنتاج الزراعي، وتأسيس الجمهورية الجديدة، لتقليل نسبة الزيادة السكانية وحل المعوقات أمام المستثمرين.