السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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باحث سياسى: أى صراع أو حرب أو خلاف لا يجدى نفعًا بالنسبة للدول العربية (فيديو)

جريدة الدستور

قال الباحث السياسي مخلد حازم، إن القمة العربية بجدة من أهم القمم التي شهدتها الجامعة العربية، على اعتبار أن الجميع متجه نحو التهدئة والصلح وفتح صفحة جديدة بين الدول العربية.

وأضاف "حازم" خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن أي صراع أو حرب أو خلاف لا يجدي نفعًا بالنسبة للدول العربية.

العراق يدعو الجامعة العربية إلى بناء تكتل اقتصادي

وأوضح الباحث السياسي أن الرئيس محمد الشياع السوداني ذهب بكلمته إلى إحياء الجانب الاقتصادي، وربطها بأن هناك دولًا أخرى في آسيا وأوروبا تقوم بعمل تكتلات اقتصادية، واستثمار الموارد الموجودة لديها، وبالتالي فإن الاقتصاد اليوم هو سيد الموقف، لأن هناك أزمة اقتصادية قد تعصف بالعالم جميعًا.

وأشار إلى أن الاقتصادي هو من يقوي الدولة ويدعمها، وبالتالي الاقتصاد إذا نمى ينمو معه باقي القطاعات الأخرى، منوهًا بأن هناك انفتاحًا على الدول العربية المطلة على المحيط الأوروبي، لذلك فإن العراق أصبح يبحث عن مصالحه واستثماراته.

قمة جدة ​الجامعة العربية شهدتها أهم القمم باحث سياسي قمة جدة

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