السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصادر: لجنة معاينة مساكن الحجاج لم تغادر مصر رغم بدء سفر الحجاج غدًا

حجاج بيت الله
حجاج بيت الله

قالت مصادر إن التأشيرات الخاصة بالبعثة الرسمية لوزارة السياحة لمعاينة مساكن الحجاج بالمملكة العربية السعودية لم تصدر حتى الآن، ولم يتم تحديد موعد السفر، في حين من المقرر أن تغادر أولى رحلات الحج غدا الأحد، دون بدء الجسر الجوي لسفر الحجاج.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن ما أعلنته شركة الخطوط الجوية السعودية أمس بشأن مواعيد بدء تشغيل رحلات موسم الحج من مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين لسفر الفائزين بقرعة الحج لأداء المناسك، تسبب في حالة إرباك بالشركات السياحية، خاصة أن اللجنة المشرفة لم تغادر ولم يحدد موعد مغادرتها حتى الآن لمعاينة مساكن الحجاج والانتهاء من توثيق العقود.

كانت أعلنت شركة مصر للطيران عن إرسال تعليمات لجميع شركات السياحة ووكلاء السفر بعدم إصدار تذاكر أو قبول أي راكب يحمل تأشيرة زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة/ المدينة، اعتبارا من 30 مايو الجاري وحتى 28 يونيو المقبل، وفقا للتعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني السعودي.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنها حددت موعد انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من مبنى الرحلات الموسمية إلى المدينة المنورة وجدة وذلك بدءًا من يوم 10 وحتى 23 يونيو 2023، على أن تبدأ رحلات العودة إلى أرض الوطن من يوم 1 وحتى 13 يوليو 2023.

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