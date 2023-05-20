السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إجراء مقابلات المتقدمين لمركز التخاطب وتنمية المهارات بالعريش فى شمال سيناء

المقابلات
المقابلات

عقدت لجنة المقابلة الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف التخاطب وتنمية المهارات بدايون عام مديريه الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء بحضور دكتورة ماجدولين الشعراوي، مديرة مكتب "قادرون باختلاف".

وقال الدكتور عمر سيد، المستشار الفني للمشروع بوزارة الشباب والرياضة، إنه بالرغم من أن محافظة شمال سيناء بين المحافظات الحدودية وجد أنه قد تقدم عدد هائل من المتقدمين لشغفهم بتقديم الدعم والخدمة لهذه الفئة بالشكل الأمثل، حيث إن ثاني مركز تخاطب وتنمية مهارات وتعديل سلوك في محافظة شمال سيناء.

وأضاف إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن كل التجهيزات على نفقة الجهة المانحة "مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية "، وكذلك أجور ورواتب الأخصائيين والمشرفين الذين سيتم تدريبهم لإعدادهم كمدربين لصقلهم علميًا، وعمل دورات متخصصة بشكل دوري لرفع كفاءتهم لكي يصبحوا مؤهلين على التعامل مع هذه الفئة ويعتبر الأول من نوعه بالمحافظة.

ويعد المركز مجهز بالأدوات والأجهزة الإلكترونية المساعدة لإجراء جلسات التخاطب للعمل على تعديل السلوك وتنمية المهارات وصعوبات التعلم والتكامل الحسي، بالإضافة إلى التقييم النفسي وتنمية التخاطب وأطفال التوحد وتأخر الكلام بالمجان علاوة على خدمة كبار السن ممن لديهم تأخر في النطق نتيجة حوادث أو تقدم في السن أو الإصابة بالجلطات الدماغية.

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة نشاطات وفعاليات لتنمية مهارات شباب محافظة شمال سيناء، كما تقوم أيضا بتنفيذ عدة فعاليات فنية وثقافية في مناسبات مختلفة.

تخاطب مقابلات شمال سيناء مهارات العريش

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