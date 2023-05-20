السبت 20 مايو 2023
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منها التنوع الحيوى وارتفاع تصديره.. "البحوث الزراعية" يُعدد قيمة النحل وفوائده

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد فتح الله، رئيس قسم النحل بمعهد البحوث الزراعية، إن نحل العسل له أهمية في قطاع الزراعة، وكان يوجد من ملايين السنين مع نشأة المملكة النباتية.

وأضاف «فتح الله»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن نحل العسل خلقه الله وأوجده للحفاظ على التنوع الحيوي للنباتات المختلفة والحفاظ على الأصناف والأنواع المختلفة مما يسهم فى القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن النحل له فوائد تنحصر في المواد التي لها أهمية، سواء غذائية أو علاجية، من عسل نحل وغذاء ملكات النحل وحبوب اللقاح.

وأوضح رئيس قسم النحل أن فوائد نحل العسل عديدة، وله أهمية كبيرة في التنوع الحيوي والحفاظ على الأنواع المختلفة، كما أن القطاع الزراعي له أهمية كبيرة ويسهم بأكثر من 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم بما يقرب من 20% من إجمالي الصادرات، كما يسهم بنسبة كبيرة من الأمن الغذائي المصري، خاصة مع اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي خصوصا المحاصيل التي تصاب بالعجز.

 

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