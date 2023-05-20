السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية: الانتقال للعاصمة الإدارية نقلة بمعايير عالمية

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

بدأ الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مباشرة العمل من مقر الهيئة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار استعدادات الحكومة للانتقال للعمل رسميًا من العاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وحرص الدكتور أحمد السبكي على تفقد المكاتب الإدارية للقيادات والعاملين للتأكد من جاهزيتها، كما تفقد أماكن تواجد العاملين التي تراعي كل وسائل الراحة ومختلف التقسيمات الإدارية والوظيفية، والتجهيزات التكنولوجية، وكل متطلبات العمل للتيسير على العاملين في أداء مهام عملهم اليومية بصورة أدق وأسرع، مشددًا على سرعة الانتهاء من كل التجهيزات واللمسات النهائية للمقر. 

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة إدارية نوعية كبرى بمعايير تكنولوجية وعالمية، وبدء عصر جديد للجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة يتمتع بغرف مجهزة بنظام معلوماتي لدعم اتخاذ القرار، إلى جانب أنه يدعم متابعة مؤشرات الأداء مركزيًا من خلال الربط التكنولوجي بين المقر الرئيسي للهيئة والأفرع بالمحافظات.

وتابع السبكي أن بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة تعزز تحقيق استراتيجية الهيئة في التحسين والتطوير المستمرين لبيئة العمل، وأداء العمل المتطور، وتقديم الخدمات المتميزة بحلول رقمية ومبتكرة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للعاملين الذين سيتم انتقالهم للعاصمة الجديدة لضمان وجود كوادر بشرية قادرة على مواكبة بيئة العمل الجديدة والتطوير المؤسسي والإدارة الرقمية في ظل توفير أحدث التقنيات والنظم التكنولوجية العالمية بالعاصمة الجديدة.

ولفت السبكي إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يتماشى مع تحقيق أهداف مصر للتنمية الشاملة المستدامة وفقًا لرؤية 2030، وأهمها وجود جهاز إداري كفء وفعال قادر على تقديم نموذج متطور للعمل والخدمات الحكومية الذكية بما يتواكب مع العصر الراهن وتطوراته السريعة.

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