«رقمنة».. حملة طلابية للتوعية بمنصة مصر الرقمية

أطلقت مجموعة من طلاب المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق حملة توعوية تحمل اسم "رقمنة" للتوعية بالخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية، وذلك في إطار مشروعات تخرج قسم العلاقات العامة والإعلان.

وتهدف الحملة إلى تعريف وتوعية الجمهور بالطرق الصحيحة والآمنة للتعامل مع الآليات المقدمة على منصة مصر الرقمية، وحث الجمهور وتشجيعه على عدم الخوف من التعامل الرقمي وتأثير تلك النهضة غير المسبوقة على مستقبل مصر الرقمي.

وتُقام هذه الحملة في ضوء أهداف خطة مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تحمل الحملة شعار "من غير طوابير" للتأكيد على توفير هذه الخدمات الوقت والجهد.

ونالت الحملة الرعاية الشرفية من وزارة الشباب والرياضة، كما حصلت على دعم من البنك الأهلي المصري من خلال دعم فعالية بالمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق.

ويشرف على المشروع الدكتورة شيماء الفولي، والمعيد يوسف جهاد، تحت إشراف رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان أ.م.د رشا حجازي، ووكيل المعهد أ.د رباب عبدالرحمن، وعميد المعهد أ.د سهير صالح.