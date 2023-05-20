"القوى العاملة" تتابع أوضاع العاملين وذوي الهمم بشركة ملابس في الإسماعيلية

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية لشركة جيد تكستايل بالمنطقه الحرة، والتى يعمل بها اكثر ١٢٥ عاملا من ذوى الهمم، و٣٠٠٠ عامل من بينهم مدرسون متخصصون في تربية الأطفال، وذلك لتفقد المصنع من حيث جميع مراحل التصنيع ومخازن الأقمشة ومعمل التلوين للملابس وصالة خطوط الانتاج والاطمئنان على تطبيق إشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية داخل كافة أرجاء المصنع، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواجد المستمر وسط العمال في كافة القطاعات والاطمئنان على توفير بيئة عمل آمنة وصحية خالية من الأمراض المهنية وتزيد من الإنتاجية.

وأوضح محمد طلعت، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، في تقريره للوزارة عن جولة تفقدية لشركة جيد تكستايل للاطلاع على كل جديد داخل المصنع.

مصنع ملابس

كما جرى تفقد المصنع بالكامل من حيث جميع مراحل التصنيع، ومخازن الأقمشة، معمل التلوين للملابس ثم صالات الصباغة ،و قص الأقمشة وخطوط الإنتاج، والمطعم المخصص للعاملين، والأماكن المخصصة لأطفال العاملين كالحضانة وأماكن الألعاب وغرف النوم، والمسرح وملاعب كرة القدم والمسجد ومنصة كبيرة مجهزة.

واطمئن مدير المديرية على إجراءات السلامة والصحة المهنية المطبقة داخله، وخطط الإخلاء في حالة الطوارئ، والتأكد من توفير وسائل الحماية والوقاية للعاملين بالمصنع، موجها بتقسيم أماكن تواجد العاملين حسب التخصصات، لإتاحة الفرصة والمسافة لكل منهم لضمان مستوى أداء عالي، وتوفير راحة أكبر للعاملين، كما استفسر من بعض العاملين والعاملات بالمصنع على أجورهم وضمان تناسبها وتوافقها مع الحد الأدنى الأجور، مع توفير سبل الانتقال والوجبات وكل المزايا التي أقرها القانون لهم والتزام الشركة بتطبيقها.