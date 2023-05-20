السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل توتنهام| دنجوما أساسيًا.. وكين يقود الهجوم أمام برينتفورد

توتنهام
توتنهام

كشف راين ماسون المدير الفني لتوتنهام، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره برينتفورد عصر اليوم السبت في إطار الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ المهاجم الهولندي دنجوما أساسيًا، ويجاوره في خط الهجوم هاري كين، سون هيونج مين وديان كولسفيسكي.

تشكيل توتنهام.. دنجوما أساسيًا.. وكين يقود الهجوم أمام برينتفورد

 

حراسة المرمى: فروستر

 

خط الدفاع: إيمرسون، لينجليه، سانشيز، دافيز

 

خط الوسط: سكيب، بيسوما، كولسيفسكي

 

خط الهجوم: سون، دنجوما، كين

 

 

ويقع توتنهام في المركز السابع من ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 57 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز التاسع برصيد 53 نقطة.

يشهد جدول الترتيب منافسة قوية بين الفرق في المراكز العليا. يحتل برايتون المركز السادس برصيد 58 نقطة، بينما يأتي ليفربول في المركز الخامس برصيد 65 نقطة، ومانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 66 نقطة. وعلى بعد قليل منهم يأتي نيوكاسل في المركز الثالث برصيد 69 نقطة. 

وعلى الرغم من أن كل الفرق لعبت 36 مباراة وتبقت لها مباراتان في الدوري، إلا أن مانشستر يونايتد وبرايتون لعبا 35 مباراة حتى الآن، مما يعني أن نتائج هذه المباراة ستكون حاسمة في تشكيلة الفرق المتنافسة في المناطق المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

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