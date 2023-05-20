السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يمنح لاعبى الأهلى راحة سلبية اليوم.. ويستعد لمواجهة إنبى غدًا

مران الأهلي
مران الأهلي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم بعد فوز المارد الأحمر على الترجي التونسي وتأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة علي التوالي.

وجاء قرار كولر ضمن برنامجه التدريبي الذي وضعه من أجل إراحة لاعبي الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري المصري المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل.

ويأمل المدير الفني للأهلي في تحقيق نتيجة الفوز على حساب الفريق البترولي  في المباراة المقبلة حتى يقترب بشكل أكبر من حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

من المقرر أن يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته غدًا الأحد على ملعب مختار التتش استعدادًا لمباراة إنبي ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي هزم الترجي بأربعة أهداف دون رد  في مباراتي الذهاب والعودة من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليصل لنهائي دوري الأبطال.

كولر الترجي الاهلى لاعبي الفريق انبى الدورى المصرى

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