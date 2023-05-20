السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بتحصين 376 ألف رأس.. "المنوفية" تختتم حملة تحصين الماشية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن الانتهاء من تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والتي انطلقت أعمالها في مارس الماضي بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالى ما تم تحصينه خلال الحملة بلغ 376 ألفًا و161 رأسًا من الماشية والأغنام بنسبة تنفيذ 100,7%.

وقال الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إن الحملات القومية تأتي ضمن جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة، موضحًا أن لجان الحملة القومية قد باشرت عملها بانتظام منذ انطلاقها من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كل التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلًا عن تقديم التوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام.

ولفت إلى أن الحملة ساهمت في إعداد قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية والتى بدورها تفيد في تحضير الجرعات للتحصينات والعلاجات التي يجري توفيرها، موجهًا شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على ما يقوم به من مجهودات ودعمه اللوجستي للحملة وتقديم كل التيسيرات اللازمة أمام عمل اللجان لتحقيق الخطة المستهدفة.

ومن جهته، أشاد محافظ المنوفية بالحملات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة والتي تستهدف تغطية كل أنحاء محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وتنميتها وزيادة الإنتاج ورفع معدلات الاقتصاد القومي.

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