السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط سيارتين محملتين بـ18 طن قمح فى المنيا

ضبط سيارتين محملتين
ضبط سيارتين محملتين بـ 18 طن قمح بسمالوط بالمنيا

أعلن الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، عن ضبط سيارتين محملتين بمحصول القمح بهدف الاحتكار، وذلك أثناء سيرهما بالطريق الدائري بمركز سمالوط، حيث تم إيقاف السيارتين وبالاستفسار عن الحمولة وخط سيرهما، تبين أنها محملة بمحصول القمح بهدف الاحتكار ولم يتم تسليم المحصول بالشون والصوامع الحكومية.

وأكد نائب المحافظ على تطبيق قرار وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، كما أن هناك تكليفات من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقًا لأحكام القانون مع المحتكرين.

وشدد على ضرورة التواجد الميداني من قبل الأجهزة التنفيذية بصورة دورية ومستمرة، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج المراكز والقرى التابعة لها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

هذا وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإرسالها بالشون الحكومية والصوامع المخصصة لتخزين المحصول، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكل فئات المواطنين.

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نائب محافظ المنيا ضبط سيارتين محملتين بـ 18 طن قمح مركز سمالوط بالمنيا الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا

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