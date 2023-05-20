السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أتلتيكو مدريد ينافس بايرن ميونخ وتشيلسي على ضم فلاهوفيتش من يوفنتوس

دوسان فلاهوفيتش
دوسان فلاهوفيتش

يحوم الغموض حول مستقبل النجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية في وقت سابق، إلى معاناة فلاهوفيتش مع يوفنتوس في الموسم الحالي 2022-2023؛ بسبب تراجع مستواه وسجله التهديفي نتيجة تعرّضه للإصابات بشكل متكرر.

أتلتيكو مدريد يدخل في سباق التنافس على ضم دوسان فلاهوفيتش

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «كوريري ديللو سبورت» الإيطالية، فإن نادي يوفنتوس تلقى عرضًا من الدوري الإسباني لضم دوسان فلاهوفيتش في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أبدى رغبته في التعاقد مع فلاهوفيتش، بجانب اهتمام ناديي بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي بالحصول على خدمات اللاعب.

في المقابل، يُرحب دوسان فلاهوفيتش بفكرة الرحيل عن صفوف يوفنتوس، وخوض تحدٍ جديد مع نادٍ آخر في الموسم الجديد 2023-2024.

يأتي ذلك بعد توديع يوفنتوس منافسات بطولة الدوري الأوروبي، عقب الخسارة أمام إشبيلية بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

وعلى الصعيد المحلي، فإن فريق يوفنتوس يتواجد حاليًا في الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، خلف نابولي صاحب الصدارة برصيد 83 نقطة.

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