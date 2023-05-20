وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات الدبلومات الفنية

أكد المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه انطلقت اليوم السبت، الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات بمحافظة بدمياط للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.

ومن داخل غرفة العمليات بديوان المديرية، تابع وكيل الوزارة، بدء أداء الامتحانات بحضور عبدالعليم جمعة، وكيل المديرية، وغادة بيضون، مدير عام التعليم الفني وأعضاء الغرفة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، هي التعليم المزدوج ٥٤٩ طالبًا وطالبة والتعليم التجاري ٢٦٠٢ طالبًا وطالبة والتعليم الصناعي ٧٥٨٢ طالبًا وطالب والتعليم الزراعة ٥٧٢ طالبًا وطالبة والتعليم الفندقي ١٠٦ طلاب وطالبات بإجمالي ١١٤١١ طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة.

وأشار "عبدالرؤوف"، إلى أن تعليم دمياط، قام بتجهيز ٣١ استراحة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات الفنية التي تليق بهم وبمحافظة دمياط، متمنيًا لهم التوفيق.