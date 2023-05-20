السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وفاة والدة زوجة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

طارق الملا
طارق الملا

توفيت منذ قليل، والدة زوجة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ومن المقرر تشييع الجنازة عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.

 وفاة والدة زوجة المهندس طارق الملا وزير البترول 

وفي سياق منفصل، استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ديفيد ريد النائب الأول لرئيس شركة وذرفورد والرئيس التجارى للشركة للمبيعات الدولية والوفد المرافق له ، وخلال اللقاء تم استعراض مجالات عمل الشركة فى مصر والعمل على توسعة أنشطتها خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل فوز الشركة بالشراكة مع شركة انبى فى المناقصة العالمية التى طرحتها شركة خالدة لرقمنة 100 بئر وربطها آلياً فى مختلف مواقع عمل شركة خالدة بالصحراء الغربية.

وأكد الملا خلال اللقاء أن قطاع البترول منفتح على مختلف الشركات العالمية ذات الخبرات المتميزة والتى تمتلك التكنولوجيات الحديثة فى مجال أنشطة الحفر والإنتاج وتقديم الخدمات، فضلاً عن خبراتها المتميزة فى مجال التحول الرقمي الذى أصبح سمة من سمات العصر ، مشيراً إلى أنه فى إطار استراتيجية الوزارة يتم التركيز على استخدام التحول الرقمى خاصة فى أنشطة الحفر والاستكشاف بما يسهم فى كفاءة العمليات وتعظيم معدلات الانتاج.

واستعرض نائب رئيس الشركة أنشطتها فى تكنولوجيا تركيب معدات الحفر المائل لعدد من الآبار المتقادمة بهدف استمرارية الانتاج منها لفترات طويلة والتى تمت فى بعض حقول الشركة العامة وشركتى بتروبكر وبدر الدين وأثبتت نجاحها ، معرباً عن رغبة الشركة القوية فى استمرار توسعة أنشطتها فى مصر.

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