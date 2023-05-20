ضبط 142 قضية تهرب ضريبي خلال 24 ساعة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 142 قضية تهرب ضريبي، على مدار 24 ساعة.

وكان أبرز تلك القضايا المضبوطة: ضرائب عامة – ضرائب على القيمة المضافة – جمارك – حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة – تهرب من الضرائب العقارية – تنفيذ أحكام – تحرى مدين.

فيما واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل قضية على حدة.