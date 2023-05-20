السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: توريد 73% بواقع 140 ألف طن من محصول القمح

القمح
القمح

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن توريد 73% بواقع 140 ألف طن من إجمالي المستهدف توريده وهو 191 ألف طن من محصول القمح بالصوامع والشون والبناكر والهناجر سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع بمختلف مدن ومراكز المحافظة. 

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلي لموسم الحصاد 2023. 

ولفت محافظ أسوان، إلى أنه نظرًا لتعبئة الطاقة القصوى لصوامع الراجحى بتوشكى بواقع 30 ألف طن و179 كجم، بالإضافة إلى قرب التعبئة للطاقة القصوى للعديد من الصوامع والشون والبناكر على مستوى مدن ومراكز المحافظة، فقد تم دعم الصوامع بمحافظات الأقصر وقنا وسوهاج بأكثر من 25 ألف طن من القمح. 

من جانبه، أوضح المهندس خالد أبو القاسم، مدير مديرية التموين بأسوان، أنه في إطار تعليمات الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فإنه جارٍ مواصلة المرور الميداني للجنة المشتركة؛ لمتابعة التزام المزارعيين بتسليم كل كميات القمح، وبدرجة نقاوة عالية. 

وأشار إلى التزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، على أن يُحرَم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له، كما يُحرَم من أي دعم يقدم من البنك الزراعي المصري. 

وأضاف المهندس خالد أبو القاسم، بأن اللجان المشتركة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة تعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد، وتحفيزهم وتشجيعهم، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد إردب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد.

وأكد أن توريد الأقماح يتم داخل صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 35 ألف طن، وذلك في ظل زيادة المساحات المنزرعة إلى 203 آلاف و820 فدان تقريبًا سواء من الرقعة الزراعية القديمة أو ما تشهده المحافظة من مشروعات جديدة للاستصلاح الزراعي باستخدام طرق الري الحديثة في الزراعات وتوعية المزارعيين.

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أسوان الصوامع والشون اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المساحات المنزرعة عملية التوريد محصول القمح موسم توريد القمح

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