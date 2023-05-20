محمد رمضان من طائرة أمريكا إلى تصوير "ع الزيرو".. ويغازل نيللي كريم

عاد النجم محمد رمضان إلى تصوير فيلمه الجديد «ع الزيرو» الذي يقدمه بمشاركة النجمة نيللي كريم للعرض خلال موسم عيد الأضحى القادم بعد رحلته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إقامة عدد من الحفلات الغنائية.

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان

ويأتي استكمال تصوير فيلم «ع الزيرو» بعد عودة محمد رمضان بساعات معدودة من الولايات المتحدة حيث نشر أمس مجموعة من الصور في الطائرة في طريق العودة للقاهرة وأثارت الكثير من الجدل نظرا لظهور مبلغ كبير من الدولارات بجانبه.

ونشر محمد رمضان قبل قليل عددا من الصور من كواليس فيلمه الجديد ع الزيرو وغازل فيها النجمة نيللي كريم شريكته في بطولة الفيلم حيث علق عليها وكتب عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة “لما تشوف صورة حلوة إعرف إن اللي صورها عنيه حلووة .. بعدسة نيللي كريم النهاردة من تصوير أخر إسبوع لفيلم #ع_الزيرو فيلم عيد الأضحى ثقة في الله صاروخ سينمائي جديد”.

ويعرض لمحمد رمضان حاليا فيلم هارلي الذي يقدمه بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم الفنان القدير محمود حميدة والفنانة مي عمر والفنان أحمد داش والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك ومن إخراج محمد سامي وحقق الفيلم حتى الآن أكثر من 34 مليون جنيه.

وقدم محمد رمضان في شهر رمضان الماضى مسلسل جعفر العمدة الذى حقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، سلوى عقمان وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.