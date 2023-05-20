السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رمضان من طائرة أمريكا إلى تصوير "ع الزيرو".. ويغازل نيللي كريم

محمد رمضان
محمد رمضان

عاد النجم محمد رمضان إلى تصوير فيلمه الجديد «ع الزيرو» الذي  يقدمه بمشاركة النجمة نيللي كريم  للعرض خلال موسم عيد الأضحى القادم بعد رحلته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إقامة عدد من الحفلات الغنائية.

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان

ويأتي استكمال تصوير فيلم «ع الزيرو» بعد عودة محمد رمضان بساعات معدودة من الولايات المتحدة حيث نشر أمس مجموعة من الصور في الطائرة في طريق العودة للقاهرة وأثارت الكثير من الجدل نظرا لظهور مبلغ كبير من الدولارات بجانبه.

ونشر محمد رمضان قبل قليل عددا من الصور من كواليس فيلمه الجديد ع الزيرو وغازل فيها النجمة نيللي كريم شريكته في بطولة الفيلم حيث علق عليها وكتب عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة “لما تشوف صورة حلوة إعرف إن اللي صورها عنيه حلووة .. بعدسة نيللي كريم النهاردة من تصوير أخر إسبوع لفيلم #ع_الزيرو فيلم عيد الأضحى ثقة في الله صاروخ سينمائي جديد”.

 

 

ويعرض لمحمد رمضان حاليا فيلم هارلي الذي  يقدمه بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم الفنان القدير محمود حميدة والفنانة مي عمر والفنان أحمد داش والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك ومن إخراج محمد سامي وحقق الفيلم حتى الآن أكثر من 34 مليون جنيه.

وقدم محمد رمضان في شهر رمضان الماضى مسلسل جعفر العمدة الذى حقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، سلوى عقمان وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان فيلم ع الزيرو محمد رمضان النجم محمد رمضان النجمة نيللي كريم

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

توقيع 6 اتفاقيات.. سفير عمان بالقاهرة يكشف تفاصيل زيارة السلطان هيثم لمصر

البنك الدولى يشيد بوفاء مصر بالتزاماتها ضمن اتفاقية قرض تنمية الصعيد

دعوى قضائية بمجلس الدولة لوقف إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء استاد النادى المصرى

رابط البوابة الإلكترونية| نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى