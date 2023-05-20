رسميًا.. طرابزون سبور يدين اعتداء لاعب فناربخشة على تريزيجيه

أصدر نادي طرابزون سبور التركي رسميًا اليوم، بيانًا بخصوص واقعة لاعب فناربخشة ساميت أمكايدين ضد محترفنا المصري محمود حسن “تريزيجيه” جناج طرابزون.

لاعب فناربخشة قام بفعل غير أخلاقي بعدما بصق على تريزيجيه أثناء سجوده بعد الهدف في لقاء الفريقين الجولة الماضية بالدوري التركي، بعدما سجل الأخير هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء.

وقال بيان طرابزون الذي ناشد فيه الاتحاد التركي: “هذا مثير بالاشمئزاز، ندين بشدة العمل اللا إنساني من لاعب فناربخشة أمكايدين، إنه لأمر مخز لأن يبص لاعب الخصم لاعبنا تريزيجيه أثناء سجوده، نتوقع أن يتكاتف الجميع بما فيهم نادي فناربخشة والاتحاد التركي لتوقيع العقوبة على اللاعب”.

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Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet’ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz.



Trezeguet’nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın’ın… pic.twitter.com/35ZpGGrO7s — Trabzonspor (@Trabzonspor) May 20, 2023

وحافظ فناربخشة على آماله في المنافسة على لقب الدوري التركي لكرة القدم هذا الموسم بعدما حقق فوزا كبيرا 3 - 1 على ضيفه طرابزون سبور في المرحلة الـ34 للمسابقة.

وارتفع رصيد فناربخشة إلى 71 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط خلف جالطة سراي (المتصدر)، في حين توقف رصيد طرابزون سبور (حامل اللقب) عند 48 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم فناربخشة بهدف حمل توقيع البلجيكي ميتشي باتشواي في الدقيقة 11، قبل أن يضيف زميلاه البرازيلي لوان بيريس والإكوادوري إينير فالنسيا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 58 و71 على الترتيب.

وتكفل المصري الدولي محمود حسن تريزيجيه بتسجيل هدف طرابزون الوحيد في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.