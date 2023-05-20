ضبط 24 متهمًا بـ2 رشاش جرينوف و31 قطعة سلاح ناري بأسيوط
شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم.
أسفرت جهودها عن ضبط 32 قطعة سلاح ناري، عبارة عن «2 رشاش جرينوف – 10 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش - 11 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 24 متهمًا لـ11 منهم معلومات جنائية».
كما تم ضبط 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 5 متهمين لـ3منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 418 حكمًا قضائيًا متنوعًا.