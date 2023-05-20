القاهرة الإخبارية: الأتراك بالخارج يصوتون فى "إعادة الرئاسة" بمطار إسطنبول

أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، عن بدء الأتراك المقيمين بالخارج في التصويت بمطار إسطنبول، بعد أن انتقلت الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية.

وشرع الناخبون في الإدلاء بأصواتهم، وذلك بعد وضع 12 صندوق اقتراع في المنطقتين المحددتين بالمحطة الدولية لمطار إسطنبول قبل التصويت، وأدى أعضاء لجنة صناديق الاقتراع اليمين، ومن ثم بدأوا في عملهم.

سيتمكن الناخبون من التصويت في مطار إسطنبول

وبحسب القاهرة الإخبارية سيتمكن الناخبون من التصويت في مطار إسطنبول والبوابات الجمركية حتى الساعة 17:00 يوم الأحد 28 مايو على أن يتم الانتهاء منه في الممثليات الخارجية يوم الأربعاء 24 مايو.