22 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية في أبو قرقاص بالمنيا 

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والمخابز البلدية المدعمة لضبط المخالفات والتأكد من جودة المنتجات، أسفرت عن ضبط وتحرير 22 مخالفة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص شنت حملة تموينية مكبرة تحت إشراف ادارة التموين بالمركز على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والمخابز البلدية لضبط المخالفات والتأكد من جودة المنتجات أسفرت الحملة عن تحرير 22 مخالفة متنوعة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن المخالفات تنوعت، حيث جاءت في مجال المخابز البلدية بتحرير 20 محضرًا على النحو التالي 7 محاضر نقص وزن ومحضر واحد مخالفة المواصفات و3 محاضر عدم إعطاء بون صرف و3 عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و4 عدم نظافة أدوات العجن ومحضرين عدم وجود سجل.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه في مجال الأسواق والمحلات التجارية تم تحرير محضر تجميع سلع تموينيه وتم التحفظ على 120 لترًا سولار ومحضر سلع بدون فواتير وتم التحفظ على 12 شيكاره دقيق زنه 50 كيلو وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن هذه الحملات الرقابية والتفتيشية تتم بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز والجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين وإدارتي الصحة والطب البيطري بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها بشكل يومي لضبط الأسعار والأسواق وفرض الأنضباط التمويني والتأكد من توافر أحتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد الغذائية حرصًا على صحة المواطنين.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بفرض الرقابة التمونية علي الأسواق والمخابز وتكثيف الحملات التفتيشية مشيرًا إلى أنه شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية على المحلات التجارية والمخابز لضبط كافة المخالفات التمونية والصحية بدائرة مركز ومدينة ابوقرقاص.

حملة تموينية

حملة تموينية

حملة تموينية