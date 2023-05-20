القاهرة الإخبارية: التطور التكنولوجى يثير قلق الأمريكيين قبل انتخابات الرئاسة (فيديو)

قال عامر طبش، مستشار شئون تكنولوجيا المعلومات، إن الذكاء الاصطناعي تم استعماله بآخر 5 سنوات بشكل جدي، خاصة في صناعة الهواتف الذكية، معقبًا: "اليوم نحن لسنا بعيدين عن استخدام الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية".

وأضاف طبش خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "صباح جديد" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن الذكاء الاصطناعي أصبح يمكن استعماله لوسائل الإعلام، والتصوير، والكتابة، والحملات الانتخابية، وتسهيل عملية إنتاج الأفلام الدعائية.

الذكاء الاصطناعي سوف ينتج أفلامًا مصورة

ولفت مستشار شئون تكنولوجيا المعلومات إلى أن الذكاء الاصطناعي سوف ينتج أفلامًا مصورة صوت وصورة، وسوف نرى استخدامه بالانتخابات الأمريكية بشكل كبير، حيث إن الحزب الجمهوري أصدر فيديو منذ فترة هاجم فيه الرئيس بايدن مبنيًا كله على الذكاء الاصطناعي.

وتابع: "سنرى عدة استخدامات للذكاء الاصطناعي من ضمن الحملات الانتخابية وعمليات التصوير الدعائية، واليوم سيستطيع المرشحون الاستغناء عن طواقم عمل كبيرة معنية بالتصوير والإنتاج وغيرها".