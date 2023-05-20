رواد السوشيال ميديا يشيدون بدعم حماقى لعامل بمحطة وقود

انهالت الإشادات على النجم محمد حماقي، خلال الساعات الماضية، بسبب دعمه أحد العمال في محطة وقود، حيث أشاد بصوته، موضحا أنه يريد سماعه.

فيديو محمد حماقى وعامل محطة الوقود

ونشر محمد حماقي فيديو عبر خاصة «استوري» على تطبيق الصور والفيديوهات «إنستجرام» لشاب يدعى محمد رأفت «عامل بنزينة»، وهو يغني أغنية محمد حماقي «حاجة مستخبية» بصوت مميز، وطالبه حماقي بأن يعرّف نفسه وطالب بدعم الجمهور.

وعلق الكثير من الجمهور على الفيديو المنتشر، مؤكدين أن حماقي دائما ما يكرر تلك المواقف الداعمة ودائم التواجد بالقرب من جمهوره، وهي من أسباب نجاحه وشهرته الجماهيرية العالية، بالإضافة إلى صوته المميز واختياراته الفنية المختلفة.

https://www.instagram.com/stories/hamaki/3106427003564861613/?hl=ar